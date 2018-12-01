01 Aralık 2018, 16:17
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Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk teknik molasına konuk ekip 12-10 önde girdi. Mola sonrası toparlanan Sorgun Belediyespor ilk seti 25-18 kazandı.

Maçın ikinci setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor, ikinci setin teknik molasına 12-10 önde girip, seti 25-19 önde tamamladı.

Maçın son setini 25-14 kazanan Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sorgun Belediyespor, aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi. Sungurlu,Sorgun Belediyespor,voleybol
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17