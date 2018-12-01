Türkiye
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu takımlarından Sorgun Belediyespor
, evinde karşılaştığı Sungurlu
Belediyespor'u 3-0 yendi. Rıza Kayaalp
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk teknik molasına konuk ekip 12-10 önde girdi. Mola sonrası toparlanan Sorgun Belediyespor ilk seti 25-18 kazandı.
Maçın ikinci setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor, ikinci setin teknik molasına 12-10 önde girip, seti 25-19 önde tamamladı.
Maçın son setini 25-14 kazanan Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Sorgun Belediyespor, aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde 3. sıraya yükseldi.
Sungurlu,Sorgun Belediyespor,voleybol
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:17