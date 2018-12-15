15 Aralık 2018, 20:29
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Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhanspor'u 3-1 yendi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde Solhanspor'u 3-1 yendi.

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi 25-20 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti.

Maçın ikinci setine iyi başlayan konuk ekip Solhanspor, seti 25-20 kazanarak durumu 1-1 berabereye getirdi.

Üçüncü sette yeniden üstünlüğü ele geçiren Sorgun Belediyespor, bu seti 25-23, maçın son setini de 25-21 alarak maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Sorgun Belediyespor aldığı bu üç puanla yeniden puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Türkiye,Sorgun Belediyespor,voleybol
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:29