Voleybol: 1. Lig Erkekler

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Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, konuk ettiği İzmir Bornova Anadolu Lisesi'ni 3-1 yendi.Bigadiç Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini 25-22 Bigadiç Belediyespor, ikinci setini 25-13 İzmir Bornova Anadolu Lisesi kazandı. Bigadiç Belediyespor üçüncü seti 25-22 kazanarak durumu 2-1'e getirdi. Dördüncü sete iyi başlayan Bigadiç Belediyespor seti 25-23 önde bitirerek salondan 3-1 galip ayrıldı.Karşılaşma sonrası Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ve AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, teknik heyet ve voleybolcuları kutladı.Avcu, maçın ardından yaptığı açıklamada, Bigadiç olarak bu sezon hedeflerinin play-off olduğunu söyledi.İnançla mücadele eden voleybolcuların, kendilerine büyük bir heyecan ve gurur yaşattığını belirten Avcu, "Balıkesir'in tek 1. Lig takımı biziz. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.