Voleybol: 1. Lig Erkekler

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Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor
, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 yendi.
Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor farklı bir şekilde 25-16 önde bitirdi.
Karşılaşmanın 2. Setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor bu seti de 25-14 kazandı.
Maçın son setinde iki yabancısını oyun dışına alan Sorgun Belediyespor set başlarında biraz zorlansa da son seti 25-20 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı. Yozgat
temsilcisi Sorgun Belediyespor almış olduğu 3 puanla lig sıralamasındaki ikinciliğini korumuş oldu.
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Kaynak: AA