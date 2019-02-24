24 Şubat 2019, 17:03
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Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda play off mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, evinde oynadığı karşılaşmada Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.


Sorgun Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor farklı bir şekilde 25-16 önde bitirdi.


Karşılaşmanın 2. Setine de iyi başlayan ev sahibi Sorgun Belediyespor bu seti de 25-14 kazandı.

Maçın son setinde iki yabancısını oyun dışına alan Sorgun Belediyespor set başlarında biraz zorlansa da son seti 25-20 önde tamamlayarak maçı 3-0 kazandı.


Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor almış olduğu 3 puanla lig sıralamasındaki ikinciliğini korumuş oldu. Sorgun, Sorgun Belediyespor, voleybol, Spor
Kaynak: AA


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