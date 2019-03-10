10 Mart 2019, 20:56
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Voleybol: 1. Lig Erkekler

Voleybol: 1. Lig Erkekler

YOZGAT (AA) – Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Urfa Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek play off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.

YOZGAT (AA) – Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Urfa Haliliye Belediyespor'u 3-0 yenerek play off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.


Sorgun Kapalı Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-20 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-9 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı.

Maçın son setini Yozgat temsilcisi 25-23 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Puanını 53.400 e çıkaran Sorgun Belediyespor böylece ilk dördü garantileyerek Play Off yarı final müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Sorgun, Sorgun Belediyespor, voleybol, Güncel
Kaynak: AA