Voleybol: 1. Lig Erkekler

YOZGAT (AA) – Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
, evinde karşılaştığı Urfa Haliliye
Belediyespor'u 3-0 yenerek play off yarı finalinde mücadele etmeyi garantiledi.
Sorgun Kapalı Spor Spor Salonu'unda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-20 kazandı. Maçın ikinci setinde de rakibine karşı büyük bir üstünlük kuran Sorgun Belediyespor bu seti de 25-9 gibi açık farkla kazanarak setlerde 2-0 üstünlük sağladı.
Maçın son setini Yozgat
temsilcisi 25-23 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Puanını 53.400 e çıkaran Sorgun Belediyespor böylece ilk dördü garantileyerek Play Off yarı final müsabakalarında oynamaya hak kazandı.
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Kaynak: AA