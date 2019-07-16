Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası'nda Hollanda
'yı 3-0 yendi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 3. maçında Hollanda ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-21, 25-19 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptı.
Ay-yıldızlı ekip, daha önce Sırbistan ve Romanya'yı da 3-0 yenmişti.
Milli takım, şampiyonadaki dördüncü maçını yarın Belçika ile yapacak.