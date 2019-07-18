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Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

18.07.2019 22:55 Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası
Türkiye 16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Almanya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, Avrupa, Spor

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