Voleybol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası

Türkiye
16 Yaş Altı Kız Voleybol Milli Takımı, Avrupa
Şampiyonası'nda İtalya
'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İtalya ve Hırvatistan'ın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda mücadele eden milliler, gruptaki 5. maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya'nın Trieste kentindeki Pala Chiarbola'da oynanan maçta rakibini 25-15, 25-16 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup eden Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5'te 5 yaptı ve namağlup yarı finale çıktı.
Milli takım yarı finalde 20 Temmuz Cumartesi günü Almanya'yla karşılaşacak.