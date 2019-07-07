07.07.2019 12:03
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Voleybol: 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası

Voleybol: 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası

Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası'nda, milli takım şampiyon oldu.

Sırbistan'da düzenlenen 16 Yaş Altı Küçük Kızlar Balkan Şampiyonası'nda, milli takım şampiyon oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Vrnjacka Banja kentindeki organizasyonun finalinde Sırbistan ile karşılaştı.
Türkiye, rakibini 22-25, 17-25, 25-8, 25-22 ve 15-12'lik setlerle 3-2 mağlup ederek, üst üste 2'nci kez namağlup Balkan Şampiyonu oldu.
16 Yaş Altı Küçük Kız Milli Takımı, bu yaş kategorisinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'ndaki toplamda 7'nci şampiyonluğunu elde etti.
Pelin Eroktay ve Özge Arslanalp rüya takımda
Milli sporculardan Pelin Eroktay ve Özge Arslanalp, turnuvanın rüya takımına seçildi.
Pelin Eroktay turnuvanın en değerli oyuncusu ve en iyi pasör çaprazı, Özge Arslanalp ise en iyi pasör ödülünün sahibi oldu.
Kaynak: AA
Sırbistan Karadağ, voleybol, Spor

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