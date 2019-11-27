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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. raunt karşılaşmalarında mücadele eden Türkiye, ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

27.11.2019 21:06 | Son Güncelleme: 27.11.2019 21:22Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. raunt karşılaşmalarında mücadele eden , ikinci maçında 'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonun ikinci gün maçında Türkiye ile Bulgaristan karşılaştı.
Kurtdereli Salonu'nda yapılan maçta, taraftarın büyük desteğini gören milli takım, karşılaşmayı 25-14, 25-14, 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.
Müsabakanın ardından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, taraftara "üçlü" çektirdi.
Öte yandan şampiyonanın ikinci gün ilk maçında Sırbistan, Yunanistan'ı 3-1 yendi.
Elemelerde Türkiye 6 puanla lider durumda bulunurken, ikinci Romanya ve üçüncü Sırbistan 3 puana sahip. Grupta dördüncü Yunanistan ve son sıradaki Bulgaristan henüz puan alamadı.
Şampiyonada yarın Sırbistan-Romanya ve Bulgaristan-Yunanistan karşılaşmaları oynanacak.

Bulgaristan, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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