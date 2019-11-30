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Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası

Voleybolda 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, turnuvanın son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.

30.11.2019 20:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:08Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası
Voleybolda 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda , turnuvanın son maçında Sırbistan'a 3-0 mağlup oldu.
Türkiye, Kurtdereli Salonu'nda düzenlenen organizasyonun son gününde aynı puana sahip Sırbistan ile karşılaştı.
Maçta, taraftarın büyük desteğine rağmen milli takım, karşılaşmayı 21-25, 23-25, 20-25'lik setlerle 3-0 kaybetti.

Müsabakanın ardından milliler büyük bir üzüntü yaşarken, Sırp oyuncular şampiyonluklarını kutladı.
Turnuvada ilk üçe giren Romanya, Türkiye ve Sırbistanlı sporculara madalyaları takdim edildi.

Şampiyon Sırbistan kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.

Öte yandan şampiyonanın diğer maçında Romanya, Yunanistan'ı 3-0 yenerek üçüncü oldu.
3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye 9 puanla turnuvayı 2. sırada tamamladı.
Bu sonuçla Türkiye Avrupa Şampiyonası için eleme maçlarına çıkacak.

Sırbistan, elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonası'na direkt katılma hakkı kazandı.

Sırbistan Karadağ, voleybol, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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