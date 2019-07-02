02.07.2019 22:14
Haberler» Spor» Haber

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

Voleybol: 19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.

19 Yaş Altı Kadınlar Balkan Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Karadağ'ı 3-0 yenen Türkiye, finale yükseldi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda düzenlenen turnuvadaki yarı final maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi.
Milli takım, rakibini 25-15, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Şampiyonadaki diğer yarı final müsabakasında ise Romanya ile Sırbistan karşılaştı. Sahadan 3-0 galip ayrılan Sırbistan, finalde Türkiye'nin rakibi oldu.
Türkiye ile Sırbistan arasında yapılacak final maçı, yarın saat 19.30'da oynanacak.
Kaynak: AA
voleybol, Karadağ, Türkiye, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:21   Basketbol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:19   Türkiye - Karadağ: 3-0
22:56   Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları başladı
22:50   Fanatik Kitap, Obradovic'in hayatını yazdı
22:32   Beşiktaş için planlanan Polonya kampına Eskişehirspor gidiyor
22:32   Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu için veda klibi
22:32   Bandırmaspor'un transfer için 7-8 milyon liraya ihtiyacı var