Voleybol 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları Sona Erdi

Mersin
'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2018-2019 Voleybol Sezonu 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sona erdi. Türkiye Voleybol Federasyonu
organizasyonunda Türkiye
genelinden 8 takımın katılımı ile 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında Mersin Toroslar
Bin Kişilik Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda 1. Lig'e çıkan takımlar belirlendi.
İki ayrı grupta yapılan 2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda Aksaray
Kuzey Boru, Gaziantep Merinos
, Çanakkale Kale
1957 Spor ve Bilecik Bozüyük
Belediye İdman Yurdu takımları gruplardan çıkarak önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
2. Lig Bayanlar Final Müsabakaları sonunda 1. Lig'e çıkma başarısı gösteren takımlara kupa ve madalyaları verildi. - MERSİN
Mersin, voleybol, Spor
Kaynak: İHA