Voleybol 2. Lig Yarı Final Müsabakaları Sona Erdi

Türkiye
Voleybol Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Malatya
'da düzenlenen Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakaları sona erdi. Merkez
Spor Salonu ve İnönü Üniversitesi
Sağlık Kültür Spor Salonlarında oynanan müsabakalarda 16 takım katıldı. Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalar 3 gün sürdü.
Voleybol 2. Lig Erkekler Yarı Final Müsabakalarında Saint Joseph, Cevhertepe, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
, Maliye
İhtisas, Kartepe
Belediyespor, Cizre
Belediyespor, 1920 Maraşspor, İnegöl Belediyespor
finale çıktı.
2. Lig Erkekler Final Voleybol Müsabakaları ise 11-13 Mart 2019 tarihleri arasından tarihleri arasında Malatya Merkez
Spor Salonunda oynanacak. - MALATYA
Malatya, voleybol, Spor
Kaynak: İHA