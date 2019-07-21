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Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.

21.07.2019 10:10 Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde İtalya'ya 3-2 yenildi.
Meksika'da düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, yarı finalde İtalya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrindeki Hermanos Carreon Salonu'nda oynanan maçta 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
Milli takım, İtalya'ya 25-19, 26-24, 21-25, 16-25 ve 16-18'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
Türkiye, üçüncülük maçında yarın TSİ 01.30'da Rusya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Türkiye, İtalya, Spor

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