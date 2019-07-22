Haberler» Spor» Haber

Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası

Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.

22.07.2019 09:27 Voleybol: 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası
Türkiye 20 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Rusya'ya 3-1 yenildi.
Meksika'nın ev sahipliğinde organize edilen şampiyonada Türkiye, bronz madalya maçında Rusya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, Aguascalientes şehrinde oynanan maçta rakibine 22-25, 28-26, 19-25 ve 27-29'luk setlerle 3-1 mağlup oldu.
Bu sonuçla Rusya bronz madalya kazanırken, Türkiye organizasyonu 4. sırada tamamladı.
Dünya şampiyonluğuna ise finalde İtalya'yı 3-2 mağlup eden Japonya ulaştı.
Kaynak: AA
Dünya Şampiyonası, Türkiye, Rusya, Genç, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
09:39   Pique, Trabzonspor'a Türkçe mesaj attı!
09:38   Ziya Alkurt ilk golünü attı
09:38   2.Lig yolunda Nevşehir takımına sahip çıkıyor
09:38   Kayserispor'un rakibi Salzburg
09:37   Kaptan Umut verdi
09:37   Mensah'tan transfer açıklaması
09:36   Kayserili Kickboks sporcuları Ankara'dan 6 madalya ile döndü