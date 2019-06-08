Voleybol: 2019 CEV Avrupa Altın Lig

Salon: Malatya
Merkez
Hakemler: Chavdar Marev (Bulgaristan
), Bülent Bozkurt
(Türkiye
)
Türkiye: Burutay Subaşı
, Çağatay Durmaz, Arslan Ekşi, Yasin Aydın
, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu
( Burak Mert
, Yiğit Gülmezoğlu
, Metin Toy, Oğulcan Yatgın, Ertuğrul Gazi
Metin, Volkan Döne
, İzzet Ünver) Slovakya
: Palgut, Lamanec, Ondrovic, Kovac, Firkal, Pavelka (Vitko, Gavenda, Kyjanica, Jendrejcak, Lux, Goc)
Setler: 25-15, 25-11, 25-17
Süre: 69 dakika (26, 19, 24)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen 2019 Avrupa Altın Lig'de A Grubu'ndaki dördüncü maçında Malatya'da konuk ettiği Slovakya'yı 3-0 yendi.
Türkiye, bu sonuçla namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlı ekip, CEV Avrupa Altın Lig'deki beşinci maçında 12 Haziran'da Belçika
ile Trabzon
'da karşılaşacak.
Kaynak: AA
Burak Mert
, Bulgaristan
, Türkiye
, Avrupa
, Spor