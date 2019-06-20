20.06.2019 10:13
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Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig

Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali, yarın yapılacak maçlarla başlayacak.
Estonya'nın başkenti Tallinn'deki Saku Suurhall Arena'da düzenlenecek Dörtlü Final'de Türkiye, yarın ev sahibi ülke ile saat 19.00'da karşılaşacak.
Letonya, Slovakya ve Belçika ile bulunduğu A Grubu'nda 6'da 6 yapan milliler, lider olarak Dörtlü Final'e kalmıştı.
Dörtlü Final'in diğer maçında ise Hollanda ile Belarus, saat 16.00'da karşı karşıya gelecek.
İlk günkü maçların galipleri, 22 Haziran Cumartesi günü finalde mücadele edecek. Diğer ekipler ise aynı gün üçüncülük maçına çıkacak.
Öte yandan ilk maçları kazanarak finale kalan ekipler, temmuz ayında Slovenya'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde edecek. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
Kaynak: AA
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