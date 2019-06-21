21.06.2019 21:37
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Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig

Voleybol: 2019 CEV Erkekler Avrupa Altın Lig

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'de ev sahibi Estonya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'de ev sahibi Estonya 'yı 3-1 yenerek finale yükseldi.
Estonya'nın başkenti Tallinn 'de oynanan karşılaşmanın ilk setini ay-yıldızlılar 25-23 önde tamamlayarak, 1-0 öne geçti. Estonya ikinci seti 25-22 kazanıp skoru eşitlese de A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti de 28-26 alarak, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Milliler Hollanda 'yı 3-1 mağlup eden Belarus ile yarın finalde karşılaşacak.
Finale kalan Türkiye ve Belarus, temmuz ayında Slovenya 'nın Ljubljana şehrinde yapılacak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı elde etti. Slovenya'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi bileti alacak.
Kaynak: AA
Avrupa , voleybol , Spor

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