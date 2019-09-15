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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.

15.09.2019 01:08Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, oynanan 8 karşılaşmayla devam etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın üçüncü günü, 8 maçla tamamlandı.
Şampiyonanın dördüncü günü olan bugün 8 maç yapılacak.
Cumartesi alınan sonuçlar ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Yunanistan - Fransa: 0-3
Bulgaristan - Portekiz: 3-1
TakımlarOGMP
Bulgaristan3309
Fransa2206
İtalya2206
Portekiz2020
Yunanistan3030
Romanya2020
- B Grubu
Slovakya - Avusturya: 3-1
Almanya - Belçika: 2-3
TakımlarOGMP
Belçika2205
Slovakya2205
Sırbistan1103
İspanya1011
Almanya2021
Avusturya2020
- C Grubu
Kuzey Makedonya - Rusya: 0-3
Slovenya - Finlandiya: 3-1
TakımlarOGMP
Rusya3309
Slovenya2206
Türkiye2113
Finlandiya2113
Belarus2020
K. Makedonya3030
- D Grubu
Ukrayna - Hollanda: 0-3
Estonya - Karadağ: 0-3
TakımlarOGMP
Hollanda2206
Polonya1103
Karadağ2113
Ukrayna2113
Çekya1010
Estonya2020

Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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