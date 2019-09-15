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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: Stozice Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic (Avusturya)Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, (Burak Mert, Volkan Döne, Selçuk Keskin, İzzet Ünver, Metin Toy, Faik Samed Güneş)Slovenya:...

15.09.2019 23:38Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Salon: Stozice

Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Sinisa Isajlovic ( Avusturya )
Türkiye : Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, (Burak Mert, Volkan Döne, Selçuk Keskin, İzzet Ünver, Metin Toy, Faik Samed Güneş)
Slovenya : Kozamernik, Vincic, Urnaut, Pajenk, Gasparini, Cebulj (Kovacic, Toncek Stern, Ziga Stern, Ropret, Klobucar)
Setler: 28-30, 16-25, 23-25
Süre: 38, 24, 35 (97 dakika)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki üçüncü maçında Slovenya'ya 3-0 yenildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, başkent Ljubljana'da ev sahibi ülke Slovenya ile karşılaştı.
Milliler, rakibinin basit hataları sayesinde ilk setin başında 9-3 öne geçti ancak Slovenya, 22. oyunda sete denge getirdi (11-11). Bu noktadan sonra başa baş geçen ilk set, 30-28'lik skorla Slovenya'nın oldu.
Servisler ve kısa paslarla ortadan yaptıkları hücumlarla etkili olan Slovenya, Türkiye'nin oyuna girmesine fırsat tanımadığı ikinci seti 25-16 alarak skoru 2-0'a getirdi.
İki takımın da çokça hata yaptığı 3. setin son bölümünde, savunmada daha iyi performans sergileyen Slovenya, seti 25-23, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
Slovenya, C Grubu'ndaki 3. karşılaşmasından da galip ayrıldı ve son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye ise 2. mağlubiyetini aldı.
Türkiye, gruptaki dördüncü maçını, 17 Eylül Salı günü Belarus ile yapacak.

Burak Mert, Avusturya, Slovenya, Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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