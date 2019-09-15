Haberler » Spor » Haber

Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

15.09.2019 23:56Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Dördüncü günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Romanya-İtalya: 1-3
Portekiz-Fransa: 0-3
TakımlarOGMP
1Fransa3309
2Bulgaristan3309
3İtalya3309
4Yunanistan3030
5Portekiz3030
6Romanya3030

B Grubu
İspanya-Belçika: 0-3
Sırbistan-Slovakya: 3-0
TakımlarOGMP
1Belçika3308
2Sırbistan2206
3Slovakya3215
4İspanya2021
5Almanya2021
6Avusturya2020

C Grubu
Belarus-Finlandiya: 3-2
Türkiye-Slovenya: 0-3
TakımlarOGMP
1Slovenya3309
2Rusya3309
3Finlandiya3124
4Türkiye3123
5Belarus3122
6K. Makedonya3030

D Grubu
Hollanda-Polonya: 0-3
Çekya-Estonya: 3-0
TakımlarOGMP
1Polonya2206
2Hollanda3216
3Çekya2113
4Karadağ2113
5Ukrayna2113
6Estonya3030

Hollanda, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:40 Getafe yine puan kaybetti
01:05 Ünal Karaman: "Ne olursa olsun kazanmak istiyorduk"
00:45 Milliler ikinci mağlubiyetini aldı
00:42 Yukatel Denizlispor - Konyaspor maçının ardından
00:04 Trabzonspor'un rakibi Getafe, ligde yine puan kaybetti
23:56 Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
23:52 Maçın ardından