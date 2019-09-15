Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda
'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 4. günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Dördüncü günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Romanya-İtalya: 1-3
Portekiz-Fransa: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|9
|2
|Bulgaristan
|3
|3
|0
|9
|3
|İtalya
|3
|3
|0
|9
|4
|Yunanistan
|3
|0
|3
|0
|5
|Portekiz
|3
|0
|3
|0
|6
|Romanya
|3
|0
|3
|0
B Grubu
İspanya-Belçika: 0-3
Sırbistan-Slovakya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Belçika
|3
|3
|0
|8
|2
|Sırbistan
|2
|2
|0
|6
|3
|Slovakya
|3
|2
|1
|5
|4
|İspanya
|2
|0
|2
|1
|5
|Almanya
|2
|0
|2
|1
|6
|Avusturya
|2
|0
|2
|0
C Grubu
Belarus-Finlandiya: 3-2
Türkiye-Slovenya: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Slovenya
|3
|3
|0
|9
|2
|Rusya
|3
|3
|0
|9
|3
|Finlandiya
|3
|1
|2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|2
|3
|5
|Belarus
|3
|1
|2
|2
|6
|K. Makedonya
|3
|0
|3
|0
D Grubu
Hollanda-Polonya: 0-3
Çekya-Estonya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Polonya
|2
|2
|0
|6
|2
|Hollanda
|3
|2
|1
|6
|3
|Çekya
|2
|1
|1
|3
|4
|Karadağ
|2
|1
|1
|3
|5
|Ukrayna
|2
|1
|1
|3
|6
|Estonya
|3
|0
|3
|0