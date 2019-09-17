Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Romanya-Yunanistan: 1-3
Fransa-Bulgaristan: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Fransa
|4
|4
|0
|12
|2
|İtalya
|3
|3
|0
|9
|3
|Bulgaristan
|4
|3
|1
|9
|4
|Yunanistan
|4
|1
|3
|3
|5
|Portekiz
|3
|0
|3
|0
|6
|Romanya
|4
|0
|4
|0
B Grubu
Avusturya-Almanya: 0-3
İspanya-Sırbistan: 1-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Sırbistan
|3
|3
|0
|9
|2
|Belçika
|3
|3
|0
|8
|3
|Slovakya
|3
|2
|1
|5
|4
|Almanya
|3
|1
|2
|4
|5
|İspanya
|3
|0
|3
|1
|6
|Avusturya
|3
|0
|3
|0
C Grubu
Rusya-Finlandiya: 3-0
Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Rusya
|4
|4
|0
|12
|2
|Slovenya
|3
|3
|0
|9
|3
|Finlandiya
|4
|1
|3
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|2
|3
|5
|K. Makedonya
|4
|1
|3
|3
|6
|Belarus
|4
|1
|3
|2
D Grubu
Karadağ-Ukrayna: 1-3
Polonya-Çekya: 3-0
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Polonya
|3
|3
|0
|9
|2
|Hollanda
|3
|2
|1
|6
|3
|Ukrayna
|3
|2
|1
|6
|4
|Çekya
|3
|1
|2
|3
|5
|Karadağ
|3
|1
|2
|3
|6
|Estonya
|3
|0
|3
|0