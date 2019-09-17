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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.

17.09.2019 00:06Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup aşamasına, 8 karşılaşmayla devam edildi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın beşinci günü, 8 maçla tamamlandı.
Turnuvada yarın da 8 maç yapılacak.
Beşinci günün sonuçları ve puan durumları şöyle:
A Grubu
Romanya-Yunanistan: 1-3
Fransa-Bulgaristan: 3-0
TakımlarOGMP
1Fransa44012
2İtalya3309
3Bulgaristan4319
4Yunanistan4133
5Portekiz3030
6Romanya4040

B Grubu
Avusturya-Almanya: 0-3
İspanya-Sırbistan: 1-3
TakımlarOGMP
1Sırbistan3309
2Belçika3308
3Slovakya3215
4Almanya3124
5İspanya3031
6Avusturya3030

C Grubu
Rusya-Finlandiya: 3-0
Belarus-Kuzey Makedonya: 1-3
TakımlarOGMP
1Rusya44012
2Slovenya3309
3Finlandiya4134
4Türkiye3123
5K. Makedonya4133
6Belarus4132

D Grubu
Karadağ-Ukrayna: 1-3
Polonya-Çekya: 3-0
TakımlarOGMP
1Polonya3309
2Hollanda3216
3Ukrayna3216
4Çekya3123
5Karadağ3123
6Estonya3030

Belarus, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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