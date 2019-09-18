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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Salon: StoziceHakemler: Jan Krticka (Çekya), Milan Raikovic (Hırvatistan)Türkiye: Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Selçuk Keskin, Metin Toy, İzzet Ünver, Emre Vahit Savaş)Belarus: Shmat, Tsiushkevich, Charapovich,...

18.09.2019 00:02Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Salon: Stozice
Hakemler: Jan Krticka (Çekya), Milan Raikovic ( Hırvatistan )
Türkiye : Arslan Ekşi, Baturalp Burak Güngör, Doğukan Ulu, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu (Burak Mert, Selçuk Keskin, Metin Toy, İzzet Ünver, Emre Vahit Savaş)
Belarus : Shmat, Tsiushkevich, Charapovich, Busel, Udrys, Radziuk (Zabarouski, Antanovich, Miskevich, Kurash)
Setler: 25-21, 26-24, 20-25, 25-19
Süre: 30, 33, 28, 27 (118 dakika)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki dördüncü maçında Belarus'u 3-1 mağlup etti.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Belarus ile karşılaştı.
Belarus maça üst üste attığı 2 sayıyla başlasa da bu sayılardan sonra oyunun kontrolünü alan milliler, maçın sonuna kadar üstünlük kurdu ve ilk seti 25-21 önde bitirdi.
Karşılıklı sayılarla başlayan 2. sette de çekişmeli geçmesine rağmen üstünlüğünü maçın genelinde koruyan Türkiye, ikinci seti 26-24 kazandı.
Üçüncü sete de iyi başlayan milli takım, Adis Lagumdzija'nın etkili oyununa rağmen rakibinin son bölümdeki iyi oyununa direnemedi ve Belarus 3. seti 20-25 kazandı.
Çekişmeli geçen son sette, Adis Lagumdzija'nın etkili performansı bu sefer belirleyici oldu ve milliler maçı 25-19 bitirerek Belarus'u 3-1 mağlup etti.
Türkiye, gruptaki son maçını, yarın Finlandiya ile yapacak.

Hırvatistan, Burak Mert, Türkiye, Belarus, Spor

Kaynak: AA

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