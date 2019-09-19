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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

19.09.2019 00:46Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın yedinci gününde 8 maç oynandı.
Finlandiya'ya 3-2 yenilen Türkiye, C Grubu'nu 7 puanla 3 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, bu turda İtalya ile 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.
Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan, C Grubu'nda Rusya, Slovenya ve Finlandiya adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.
Turnuvanın grup aşaması, B ve D gruplarında bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Yedinci günün sonuçları ve gruplarda puan durumları şöyle:

A Grubu

Portekiz-Romanya: 1-3
Fransa-İtalya: 3-1
TakımlarOGMP
1Fransa55015
2İtalya54112
3Bulgaristan5329
4Yunanistan5143
5Portekiz5143
6Romanya5143

B Grubu

Almanya-Slovakya: 3-0
Belçika-Sırbistan: 0-3
TakımlarOGMP
1Sırbistan44012
2Belçika54111
3Almanya4227
4Slovakya5235
5İspanya4133
6Avusturya4041

C Grubu

Slovenya-Rusya: 0-3
Finlandiya-Türkiye: 3-2
TakımlarOGMP
1Rusya55015
2Slovenya5329
3Türkiye5237
4Finlandiya5236
5Kuzey Makedonya5236
6Belarus5142

D Grubu

Ukrayna-Estonya: 3-0
Hollanda-Çekya: 2-3
TakımlarOGMP
1Polonya44012
2Hollanda53210
3Ukrayna4319
4Çekya4225
5Karadağ4133
6Estonya5050

Belçika, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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