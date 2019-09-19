Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa
Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Fransa
, Belçika
, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın yedinci gününde 8 maç oynandı.
Finlandiya'ya 3-2 yenilen Türkiye, C Grubu'nu 7 puanla 3 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, bu turda İtalya ile 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.
Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan, C Grubu'nda Rusya, Slovenya ve Finlandiya adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.
Turnuvanın grup aşaması, B ve D gruplarında bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.
Yedinci günün sonuçları ve gruplarda puan durumları şöyle:
A Grubu
Portekiz-Romanya: 1-3
Fransa-İtalya: 3-1
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Fransa
|5
|5
|0
|15
|2
|İtalya
|5
|4
|1
|12
|3
|Bulgaristan
|5
|3
|2
|9
|4
|Yunanistan
|5
|1
|4
|3
|5
|Portekiz
|5
|1
|4
|3
|6
|Romanya
|5
|1
|4
|3
B Grubu
Almanya-Slovakya: 3-0
Belçika-Sırbistan: 0-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Sırbistan
|4
|4
|0
|12
|2
|Belçika
|5
|4
|1
|11
|3
|Almanya
|4
|2
|2
|7
|4
|Slovakya
|5
|2
|3
|5
|5
|İspanya
|4
|1
|3
|3
|6
|Avusturya
|4
|0
|4
|1
C Grubu
Slovenya-Rusya: 0-3
Finlandiya-Türkiye: 3-2
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Rusya
|5
|5
|0
|15
|2
|Slovenya
|5
|3
|2
|9
|3
|Türkiye
|5
|2
|3
|7
|4
|Finlandiya
|5
|2
|3
|6
|5
|Kuzey Makedonya
|5
|2
|3
|6
|6
|Belarus
|5
|1
|4
|2
D Grubu
Ukrayna-Estonya: 3-0
Hollanda-Çekya: 2-3
|Takımlar
|O
|G
|M
|P
|1
|Polonya
|4
|4
|0
|12
|2
|Hollanda
|5
|3
|2
|10
|3
|Ukrayna
|4
|3
|1
|9
|4
|Çekya
|4
|2
|2
|5
|5
|Karadağ
|4
|1
|3
|3
|6
|Estonya
|5
|0
|5
|0