Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Takımlar O G M P 1 Fransa 5 5 0 15 2 İtalya 5 4 1 12 3 Bulgaristan 5 3 2 9 4 Yunanistan 5 1 4 3 5 Portekiz 5 1 4 3 6 Romanya 5 1 4 3

Takımlar O G M P 1 Sırbistan 4 4 0 12 2 Belçika 5 4 1 11 3 Almanya 4 2 2 7 4 Slovakya 5 2 3 5 5 İspanya 4 1 3 3 6 Avusturya 4 0 4 1

Takımlar O G M P 1 Rusya 5 5 0 15 2 Slovenya 5 3 2 9 3 Türkiye 5 2 3 7 4 Finlandiya 5 2 3 6 5 Kuzey Makedonya 5 2 3 6 6 Belarus 5 1 4 2

Takımlar O G M P 1 Polonya 4 4 0 12 2 Hollanda 5 3 2 10 3 Ukrayna 4 3 1 9 4 Çekya 4 2 2 5 5 Karadağ 4 1 3 3 6 Estonya 5 0 5 0

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A ve C gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu. Belçika , Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın yedinci gününde 8 maç oynandı.Finlandiya'ya 3-2 yenilen Türkiye, C Grubu'nu 7 puanla 3 sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, bu turda İtalya ile 22 Eylül Pazar günü karşılaşacak.Türkiye ve İtalya'nın yanı sıra A Grubu'nda Fransa, Bulgaristan ve Yunanistan, C Grubu'nda Rusya, Slovenya ve Finlandiya adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.Turnuvanın grup aşaması, B ve D gruplarında bugün oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.Yedinci günün sonuçları ve gruplarda puan durumları şöyle:A GrubuPortekiz-Romanya: 1-3Fransa-İtalya: 3-1B GrubuAlmanya-Slovakya: 3-0Belçika-Sırbistan: 0-3C GrubuSlovenya-Rusya: 0-3Finlandiya-Türkiye: 3-2D GrubuUkrayna-Estonya: 3-0Hollanda-Çekya: 2-3