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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

19.09.2019 23:10Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda B ve D gruplarında son 16 turuna kalan takımlar belli oldu.

Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada grup aşaması, sekizinci günde B ve D gruplarında yapılan 4 karşılaşmayla sona erdi.
Maçların ardından B Grubu'nda Sırbistan, Belçika, Almanya ve İspanya, D Grubu'nda ise Polonya, Hollanda, Ukrayna ve Çekya adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Gruplarda oluşan puan durumu ve son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
B Grubu

İspanya-Almanya: 3-1
Sırbistan-Avusturya: 3-0
TakımlarOGMP
1Sırbistan55015
2Belçika54111
3Almanya5237
4İspanya5236
5Slovakya5235
6Avusturya5051

D Grubu

Çekya-Karadağ: 2-3
Polonya-Ukrayna: 3-0
TakımlarOGMP
1Polonya55015
2Hollanda53210
3Ukrayna5329
4Çekya5236
5Karadağ5235
6Estonya5050

Son 16 turu eşleşmeleri:
21 Ekim Cumartesi:
Fransa-Finlandiya
Rusya-Yunanistan
Slovenya-Bulgaristan
Sırbistan-Çekya
Belçika-Ukrayna
Polonya-İspanya
Hollanda-Almanya
22 Ekim Pazar:
İtalya-Türkiye

Sırbistan Karadağ, Almanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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