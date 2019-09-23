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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

23.09.2019 23:56Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Polonya ve Slovenya, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Polonya-Almanya ve Rusya-Slovenya karşılaşmaları oynandı.
Seyircisi önünde oynayan Slovenya, son şampiyon Rusya'yı 25-23, 25-22, 21-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 mağlup ederek son 4'e kaldı.
Polonya da son finalist Almanya'yı 3-0'lık (25-19, 25-21, 25-18) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.
Diğer iki yarı finalist, yarın yapılacak Sırbistan-Ukrayna ve Fransa-İtalya maçlarının ardından belli olacak.

Slovenya, Polonya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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