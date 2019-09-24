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Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası

Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

24.09.2019 23:58Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa Şampiyonası
Fransa ve Sırbistan, 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.
Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği organizasyonun çeyrek finalinde, Fransa-İtalya ve Sırbistan-Ukrayna karşılaşmaları oynandı.
Seyircisi önünde oynayan Fransa, İtalya'yı 25-16, 27-25 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek son 4'e kaldı.
Sırbistan da Ukrayna'yı 3-2'lik (21-25, 25-23, 25-22,19-25,15-9) skorla eleyerek yarı final bileti aldı.
İki ekip, 27 Eylül Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

Sırbistan Karadağ, Fransa, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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