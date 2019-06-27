Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi'nin son hafta maçları yarın başlayacak. Avustralya
, Bulgaristan
, Brezilya
ve Almanya
'nın ev sahipliği yapacağı 5. hafta maçları 28-30 Haziran tarihlerinde oynanacak.
Puan durumunda ilk 6 sırada bulunan takımlar, 10-14 Temmuz tarihlerinde ABD'de düzenlenecek finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
ABD'nin Şikago kentindeki final etabında mücadele edecek 6 takım, 2 gruba ayrılacak.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı final karşılaşmalarının galipleri finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için mücadele edecek.
Ligde 4 hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|Galibiyet
|Yenilgi
|Puan
|Brezilya
|12
|11
|1
|30
|İran
|12
|10
|2
|30
|Fransa
|12
|9
|3
|28
|Rusya
|12
|9
|3
|26
|İtalya
|12
|8
|4
|25
|ABD
|12
|7
|5
|22
A Milli Takım
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nda mücadele edecek. Slovenya
'nın başkenti Ljubljana
'da 3 Temmuz Çarşamba günü başlayacak Challenger Kupası, 7 Temmuz Pazar gününe kadar sürecek.
2019 CEV Avrupa
Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılmayı başaran milli takım, A Grubu'nda Slovenya ve Şili
ile karşı kaşıya gelecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım, 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.