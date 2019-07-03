03.07.2019 09:48
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Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

Voleybol: 2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi final etabında gruplar belirlendi.

2019 Erkekler FIVB Uluslar Ligi final etabında gruplar belirlendi.
Lig sıralamasında ilk 6'da yer alan Brezilya, İran, Rusya, Fransa ve Polonya ile ev sahibi ABD, final etabında 3'er takımlı 2 grupta mücadele edecek.
Şikago kentinde 10-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek final etabının A Grubu'nda Fransa, Rusya ve ABD, B Grubu'nda ise Brezilya, İran ve Polonya yer aldı.
Müsabakaların ardından gruplarını ilk iki sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.
Yarı final karşılaşmalarının galipleri şampiyonluk, kaybedenleri ise üçüncülük maçı oynayacak.
Kaynak: AA
brezilya, rusya, iran, er, Spor

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