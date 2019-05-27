Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

2019 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin Sırbistan
etabını 3'te 3 yaparak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, 2. etap mücadelesi yarın başkentte başlayacak. Belgrad
'da düzenlenen ilk etapta Güney Kore
, Hollanda
ve Sırbistan'ı mağlup ederek 9 puan toplayan ve aynı puana sahip ABD
ile liderlik koltuğuna oturan A Milli Kadın Takımı, ligin 2. etabında karşılaşmalarını Ankara
'da oynayacak.
İlk etabı haftayı yenilgisiz tamamlayan milli takım, Uluslar Ligi'nin 2. etabında Japonya
, Almanya
ve Rusya
ile karşı karşıya gelecek. TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maçların programı şöyle:
28 Mayıs Salı:
17.30 Türkiye-Japonya
29 Mayıs Çarşamba
:
17.30 Almanya-Türkiye
30 Mayıs Perşembe:
17.30 Türkiye-Rusya
Sırbistan Karadağ
, voleybol
, Spor
Kaynak: AA