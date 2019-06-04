Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 3. haftanın ilk maçında Dominik Cumhuriyeti
'ni 3-1 mağlup etti. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Tayland
'ın başkenti Bangkok
'ta oynanan maçta rakibi önünde setleri 25-20, 25-21, 24-26 ve 25-18 kazandı.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 7. maçında 6. galibiyetine ulaşan milliler, 18 puana yükseldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. haftadaki ikinci maçında yarın Bulgaristan
ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Spor