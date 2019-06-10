Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nin 4. hafta ilk gün maçında ABD
ile karşılaşacak. Çin
'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, ABD ile karşı karşıya gelecek. Maç TSİ 11.00'de başlayacak.
Uluslar Ligi'nin ilk 3 haftasında çıktığı 9 maçın 8'ini kazanan milliler, 4. haftada, ABD'nin yanı sıra ev sahibi Çin ve Polonya
ile mücadele edecek.
Müsabakalar S Sport 2 ve S Sport Plus'tan naklen yayımlayacak.
Ay-yıldızlı ekibin 4. hafta maç programı şöyle:
Yarın:
TSİ 11.00 Türkiye-ABD
12 Haziran Çarşamba
:
TSİ 15.00 Türkiye-Çin
13 Haziran Perşembe:
TSİ 11.00 Türkiye-Polonya
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri
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