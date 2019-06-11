Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi'nde 4. haftanın ilk maçında ABD
'yi 3-0 yendi. Çin
'in Jiangmen kentinin ev sahipliği yaptığı 4. hafta karşılaşmasının ilk müsabakasında ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-15, 25-17 ve 27-25'lik setlerle mağlup etti.
Bu sonucun ardından Uluslar Ligi'ndeki 10'uncu maçında 9'uncu galibiyetine ulaşan milliler, puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Türkiye
, yarın 4. haftanın ikinci maçında ev sahibi Çin ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri
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