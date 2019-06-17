17.06.2019 09:37
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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları yarın başlayacak.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen 2019 Uluslar Ligi'nin 5. ve son haftasındaki Ankara etabı maçları yarın başlayacak.
A Milli Kadın Takımı, Uluslar Ligi'nin son haftasında sırasıyla Belçika, İtalya ve Brezilya ile karşılaşacak. Maçlar TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Geride kalan 4 haftadaki 12 maçında 10 galibiyet alan milliler, 16 takımlı ligde 29 puanla, 31 puanlı İtalya'nın ardından ikinci durumda bulunuyor.
FIVB Uluslar Ligi'nin 5. haftasındaki Ankara etabının maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 Brezilya-İtalya
19.00 Türkiye-Belçika
19 Haziran Çarşamba:
16.00 Belçika-Brezilya
19.00 Türkiye-İtalya
20 Haziran Perşembe:
16.00 İtalya-Belçika
19.00 Türkiye-Brezilya
Kaynak: AA
Türkiye, İtalya, voleybol, Spor

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