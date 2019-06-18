18.06.2019 21:46
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Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt (Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Meryem Boz, Aslı Kalaç)Belçika: Herbots, Van Gestel,...

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Mohammad Shahmiri (İran)
Türkiye: Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu, Yasemin Güveli, Zehra Güneş, Fatma Yıldırım, Ebrar Karakurt ( Simge Şebnem Aköz, Gözde Yılmaz, Ezgi Dilik, Şeyma Ercan, Meryem Boz, Aslı Kalaç)
Belçika: Herbots, Van Gestel, Grobelna, Sobolska, Van de Vyver, Janssens (Guilliams, Valkenborg, Stragier, Karolina)
Setler: 27-25, 24-26, 21-25, 23-25
Süre: 119 dakika (31, 33, 27, 28)
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 FIVB Uluslar Ligi beşinci hafta ilk maçında Belçika'ya 3-1 yenildi.
Türkiye, beşinci haftadaki ikinci maçını yarın saat 19.00'da İtalya ile oynayacak.
Uluslar Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 13 maçta 10 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekibin 29 puanı bulunuyor.
Kaynak: AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Aslı Kalaç, Simge Şebnem Aköz, Türkiye, Spor

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