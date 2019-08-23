Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya
), Juraj Mokry (Slovakya
)
Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic) Finlandiya
: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)
2019 Kadınlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.