Haberler» Spor» Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard,...

23.08.2019 18:54 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara
Hakemler: Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya), Juraj Mokry (Slovakya)
Sırbistan: Blagojevic, Velikovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Aleksic, Milenkovic, Busa, Lazovic)
Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Esko, Bjerregard, Alanko (Koskelo, Karhu, Czakan, Riikila, Kylmaaho, Pihlajamaki, Kosonen)
Setler: 25-17, 25-15, 25-17
Süre: 72 dakika (24, 24, 24)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Sırbistan, Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.

Finlandiya, Slovakya, Romanya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
20:24   Fenerbahçe, Medipol Başakşehir maçına hazır
20:19   Yeni malatyaspor, afriyie acquah'ı renklerine bağladı
20:18   Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
20:17   Hazırlık Maçı: Elazığspor: 0 - Elazığ Belediyespor FK: 3
20:17   Fenerbahçe, medipol başakşehir'e hazır
20:12   Trabzonspor, yeni malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
20:08   "Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak"