Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol
Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Bulgaristan: 3-2
Sırbistan-Finlandiya: 3-0
Türkiye-Yunanistan: 3-0
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Türkiye
| 1
| 1
| 0
| 3
|2-Sırbistan
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Fransa
| 1
| 1
| 0
| 2
|4-Bulgaristan
| 1
| 0
| 1
| 1
|5-Finlandiya
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-Yunanistan
| 1
| 0
| 1
| 0
B Grubu:
Belçika-Ukrayna: 3-0
İtalya-Portekiz: 3-0
Polonya-Slovenya: 3-0
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-İtalya
| 1
| 1
| 0
| 3
|2-Belçika
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Polonya
| 1
| 1
| 0
| 3
|4-Slovenya
| 1
| 0
| 1
| 0
|5-Ukrayna
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-Portekiz
| 1
| 0
| 1
| 0
C Grubu:
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3
Hollanda-Romanya: 3-0
Macaristan-Estonya: 3-0
|Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Macaristan
| 1
| 1
| 0
| 3
|2-Hollanda
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Azerbaycan
| 1
| 1
| 0
| 2
|4-Hırvatistan
| 1
| 0
| 1
| 1
|5-Romanya
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-Estonya
| 1
| 0
| 1
| 0
D Grubu:
İsviçre-Almanya: 0-3
Belarus-Rusya: 0-3
Slovakya-İspanya: 3-0
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Almanya
| 1
| 1
| 0
| 3
|2-Rusya
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Slovakya
| 1
| 1
| 0
| 3
|4-İspanya
| 1
| 0
| 1
| 0
|5-Belarus
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-İsviçre
| 1
| 0
| 1
| 0