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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.

23.08.2019 23:20 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ilk günü, A, B, C ve D gruplarındaki 12 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-18, 25-8'lik setlerle Yunanistan'ı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Bulgaristan: 3-2
Sırbistan-Finlandiya: 3-0
Türkiye-Yunanistan: 3-0
Takımlar O G M P
1-Türkiye 1 1 0 3
2-Sırbistan
 1 1 0 3
3-Fransa
 1 1 0 2
4-Bulgaristan 1 0 1 1
5-Finlandiya
 1 0 1 0
6-Yunanistan
 1 0 1 0

B Grubu:
Belçika-Ukrayna: 3-0
İtalya-Portekiz: 3-0
Polonya-Slovenya: 3-0
Takımlar O G M P
1-İtalya 1 1 0 3
2-Belçika
 1 1 0 3
3-Polonya
 1 1 0 3
4-Slovenya 1 0 1 0
5-Ukrayna
 1 0 1 0
6-Portekiz
 1 0 1 0

C Grubu:
Hırvatistan-Azerbaycan: 2-3
Hollanda-Romanya: 3-0
Macaristan-Estonya: 3-0
Takımlar O G M P
1-Macaristan 1 1 0 3
2-Hollanda
 1 1 0 3
3-Azerbaycan
 1 1 0 2
4-Hırvatistan 1 0 1 1
5-Romanya
 1 0 1 0
6-Estonya
 1 0 1 0

D Grubu:
İsviçre-Almanya: 0-3
Belarus-Rusya: 0-3
Slovakya-İspanya: 3-0
Takımlar O G M P
1-Almanya 1 1 0 3
2-Rusya
 1 1 0 3
3-Slovakya
 1 1 0 3
4-İspanya 1 0 1 0
5-Belarus
 1 0 1 0
6-İsviçre
 1 0 1 0

voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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