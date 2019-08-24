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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)Fransa: Stojiljkovic, Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Moreels, Sylves, Caleyron)Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki...

24.08.2019 18:40 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Fransa: Stojiljkovic, Lebleu, Olinga, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Moreels, Sylves, Caleyron)
Yunanistan: Vlachaki, Lamprousi, Christodoulou, Strantzali, Emmanouilidou, Vasilantonaki (Artakianou, Konomi)
Setler: 12-25, 21-25, 21-25
Süre: 73 dakika (18, 28, 27)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu karşılaşmasında Yunanistan, Fransa'yı 3-0 mağlup etti.
Yunanistan, dün gruptaki ilk maçında Türkiye'ye 3-0 yenilmiş, Fransa ise Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etmişti.
Türkiye, gruptaki ikinci maçında saat 19.30'da Finlandiya Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan, Polonya, Romanya, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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