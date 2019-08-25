Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol
Şampiyonası'nda ikinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun ikinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye
, 24-26, 15-25, 25-20, 25-21, 10-15'lik setlerle biten mücadelede Finlandiya
'yı 3-2 mağlup ederek grubundaki ikinci maçından da zaferle ayrıldı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Yunanistan: 0-3
Finlandiya-Türkiye: 2-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Türkiye
| 2
| 2
| 0
| 5
|2-Sırbistan
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Yunanistan
| 2
| 1
| 1
| 3
|4-Fransa
| 2
| 1
| 1
| 2
|5-Bulgaristan
| 1
| 0
| 1
| 1
|6-Finlandiya
| 2
| 0
| 2
| 1
B Grubu:
Belçika-Slovenya: 3-0
Portekiz-Polonya: 0-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Polonya
| 2
| 2
| 0
| 6
|2-Belçika
| 2
| 2
| 0
| 6
|3-İtalya
| 1
| 1
| 0
| 3
|4-Slovenya
| 2
| 0
| 2
| 0
|5-Ukrayna
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-Portekiz
| 2
| 0
| 2
| 0
C Grubu:
Estonya-Hırvatistan: 1-3
Romanya-Macaristan: 3-1
|Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Hırvatistan
| 2
| 1
| 1
| 4
|2-Hollanda
| 1
| 1
| 0
| 3
|3-Macaristan
| 2
| 1
| 1
| 3
|4-Romanya
| 2
| 1
| 1
| 3
|5-Azerbaycan
| 1
| 1
| 0
| 2
|6-Estonya
| 2
| 0
| 2
| 0
D Grubu:
Almanya-İspanya: 3-1
İsviçre-Slovakya: 0-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Slovakya
| 2
| 2
| 0
| 6
|2-Almanya
| 2
| 2
| 0
| 6
|3-Rusya
| 1
| 1
| 0
| 3
|4-İspanya
| 2
| 0
| 2
| 0
|5-Belarus
| 1
| 0
| 1
| 0
|6-İsviçre
| 2
| 0
| 2
| 0