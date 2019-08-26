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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Ilaria Vagni (İtalya)Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gelin, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron)Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Mihajlovic, Aleksic,...

26.08.2019 19:22 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara

Hakemler: Vladimir Oleynik (Rusya), Ilaria Vagni (İtalya)
Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gelin, Martin, Gicquel, Sylves, Moreels, Ndoye, Steux-Caleyron)
Sırbistan: Busa, Mina Popovic, Boskovic, Mihajlovic, Aleksic, Ognjenovic (Pusic, Mirkovic, Bjelica, Milenkovic, Lazovic, Silvija Popovic)
Setler: 19-25, 13-25, 25-17, 23-25
Süre: 94 dakika (23, 20, 24, 27)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Sırbistan, Fransa'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçla Sırbistan grupta 3'te 3 yaptı. Fransa ise 3. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

İtalya, Fransa, Avrupa, Rusya, Spor

Kaynak: AA

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