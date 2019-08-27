Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda dördüncü gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun dördüncü günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
A Grubu'nda Türkiye, 25-21, 25-11, 20-25 ve 25-18 biten setlerle Bulgaristan'ı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Grubun diğer maçında Sırbistan, Fransa'yı aynı skorla yendi. Bu sonuçlarla Türkiye ve Sırbistan, son 16 takım arasına kalmayı garantiledi.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Fransa-Sırbistan: 1-3
Türkiye-Bulgaristan: 3-1
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Sırbistan
| 3
| 3
| 0
| 9
|2-Türkiye
| 3
| 3
| 0
| 8
|3-Yunanistan
| 3
| 2
| 1
| 6
|4-Fransa
| 3
| 1
| 2
| 2
|5-Bulgaristan
| 3
| 0
| 3
| 1
|6-Finlandiya
| 3
| 0
| 3
| 1
B Grubu:
İtalya-Belçika: 3-0
Polonya-Ukrayna: 3-1
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-İtalya
| 3
| 3
| 0
| 9
|2-Polonya
| 3
| 3
| 0
| 9
|3-Belçika
| 3
| 2
| 1
| 6
|4-Slovenya
| 3
| 1
| 2
| 3
|5-Ukrayna
| 3
| 0
| 3
| 0
|6-Portekiz
| 3
| 0
| 3
| 0
C Grubu:
Hollanda-Hırvatistan: 3-0
Macaristan-Azerbaycan: 0-3
|Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Hollanda
| 3
| 3
| 0
| 9
|2-Romanya
| 3
| 2
| 1
| 6
|3-Azerbaycan
| 3
| 2
| 1
| 5
|4-Hırvatistan
| 3
| 1
| 2
| 4
|5-Macaristan
| 3
| 1
| 2
| 3
|6-Estonya
| 3
| 0
| 3
| 0
D Grubu:
Almanya-Rusya: 3-2
Slovakya-Belarus: 3-2
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Slovakya
| 3
| 3
| 0
| 8
|2-Almanya
| 3
| 3
| 0
| 8
|3-Rusya
| 3
| 2
| 1
| 7
|4-İspanya
| 3
| 1
| 2
| 3
|5-Belarus
| 3
| 0
| 3
| 1
|6-İsviçre
| 3
| 0
| 3
| 0