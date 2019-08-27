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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Koen Luts (Belçika), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard Madsen (Koskelo, Czakan)Fransa: Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Sylves, Ndoye,...

27.08.2019 19:16 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Finlandiya: Alanko, Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerregard Madsen (Koskelo, Czakan)
Fransa:
Stojiljkovic, Fidon Lebleu, Olinga-Andela, Dascalu, Cazaute, Bauer (Giardino, Gicquel, Sylves, Ndoye, Gelin, Steux-Caleyron, Martin)
Setler: 25-21, 25-14, 22-25, 25-18
Süre: 95 dakika (23, 21, 25, 26)

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Finlandiya, Fransa'yı 3-1 yendi.
Grupta Finlandiya ilk galibiyetini elde ederken, Fransa 4. maçında 3. mağlubiyetini aldı.

Finlandiya, Belçika, Romanya, Fransa, Spor

Kaynak: AA

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