Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol
Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Finlandiya-Fransa: 3-1
Yunanistan-Bulgaristan: 0-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Sırbistan
| 3
| 3
| 0
| 9
|2-Türkiye
| 3
| 3
| 0
| 8
|3-Yunanistan
| 4
| 2
| 2
| 6
|4-Bulgaristan
| 4
| 1
| 3
| 4
|5-Finlandiya
| 4
| 1
| 3
| 4
|6-Fransa
| 4
| 1
| 3
| 2
B Grubu:
Portekiz-Belçika: 1-3
İtalya-Slovenya: 3-0
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-İtalya
| 4
| 4
| 0
| 12
|2-Polonya
| 3
| 3
| 0
| 9
|3-Belçika
| 4
| 3
| 1
| 9
|4-Slovenya
| 4
| 1
| 3
| 3
|5-Ukrayna
| 3
| 0
| 3
| 0
|6-Portekiz
| 4
| 0
| 4
| 0
C Grubu:
Hollanda-Estonya: 3-0
Romanya-Hırvatistan: 1-3
|Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Hollanda
| 4
| 4
| 0
| 12
|2-Hırvatistan
| 4
| 2
| 2
| 7
|3-Romanya
| 4
| 2
| 2
| 6
|4-Azerbaycan
| 3
| 2
| 1
| 5
|5-Macaristan
| 3
| 1
| 2
| 3
|6-Estonya
| 4
| 0
| 4
| 0
D Grubu:
İspanya-İsviçre: 3-2
Almanya-Slovakya: 3-1
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Almanya
| 4
| 4
| 0
| 11
|2-Slovakya
| 4
| 3
| 1
| 8
|3-Rusya
| 3
| 2
| 1
| 7
|4-İspanya
| 4
| 2
| 2
| 5
|5-Belarus
| 3
| 0
| 3
| 1
|6-İsviçre
| 4
| 0
| 4
| 1