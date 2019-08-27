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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.

27.08.2019 23:50 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun beşinci günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Finlandiya-Fransa: 3-1
Yunanistan-Bulgaristan: 0-3
Takımlar O G M P
1-Sırbistan 3 3 0 9
2-Türkiye
 3 3 0 8
3-Yunanistan
 4 2 2 6
4-Bulgaristan 4 1 3 4
5-Finlandiya
 4 1 3 4
6-Fransa
 4 1 3 2

B Grubu:
Portekiz-Belçika: 1-3
İtalya-Slovenya: 3-0
Takımlar O G M P
1-İtalya 4 4 0 12
2-Polonya
 3 3 0 9
3-Belçika
 4 3 1 9
4-Slovenya 4 1 3 3
5-Ukrayna
 3 0 3 0
6-Portekiz
 4 0 4 0

C Grubu:
Hollanda-Estonya: 3-0
Romanya-Hırvatistan: 1-3
Takımlar O G M P
1-Hollanda 4 4 0 12
2-Hırvatistan
 4 2 2 7
3-Romanya
 4 2 2 6
4-Azerbaycan 3 2 1 5
5-Macaristan
 3 1 2 3
6-Estonya
 4 0 4 0

D Grubu:
İspanya-İsviçre: 3-2
Almanya-Slovakya: 3-1
Takımlar O G M P
1-Almanya 4 4 0 11
2-Slovakya 4 3 1 8
3-Rusya
 3 2 1 7
4-İspanya 4 2 2 5
5-Belarus
 3 0 3 1
6-İsviçre
 4 0 4 1

voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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