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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.

28.08.2019 23:52 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Sırbistan-Yunanistan: 3-0
Fransa-Türkiye: 0-3
Takımlar O G M P
1-Sırbistan 4 4 0 12
2-Türkiye
 4 4 0 11
3-Yunanistan
 5 2 3 6
4-Bulgaristan 4 1 3 4
5-Finlandiya
 4 1 3 4
6-Fransa
 5 1 4 2

B Grubu:
Belçika-Polonya: 3-2
Ukrayna-Slovenya: 2-3
Takımlar O G M P
1-İtalya 4 4 0 12
2-Belçika
 5 4 1 11
3-Polonya
 4 3 1 10
4-Slovenya 4 1 3 3
5-Ukrayna
 3 0 3 0
6-Portekiz
 4 0 4 0

C Grubu:
Azerbaycan-Estonya: 3-2
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
Takımlar O G M P
1-Hollanda 4 4 0 12
2-Hırvatistan
 5 3 2 10
3-Azerbaycan
 4 3 1 7
4-Romanya 4 2 2 6
5-Macaristan
 4 1 3 3
6-Estonya
 5 0 5 1

D Grubu:
Rusya-İspanya: 3-0
Almanya-Belarus: 3-0
Takımlar O G M P
1-Almanya 5 5 0 14
2-Rusya 4 3 1 10
3-Slovakya
 4 3 1 8
4-İspanya 5 2 3 5
5-Belarus
 4 0 4 1
6-İsviçre
 4 0 4 1

voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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