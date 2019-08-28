Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol
Şampiyonası'nda altıncı gün maçları sona erdi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonun altıncı günü, A, B, C ve D gruplarındaki 8 karşılaşmayla tamamlandı.
Gruplarda alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
A Grubu
Sırbistan-Yunanistan: 3-0
Fransa-Türkiye: 0-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Sırbistan
| 4
| 4
| 0
| 12
|2-Türkiye
| 4
| 4
| 0
| 11
|3-Yunanistan
| 5
| 2
| 3
| 6
|4-Bulgaristan
| 4
| 1
| 3
| 4
|5-Finlandiya
| 4
| 1
| 3
| 4
|6-Fransa
| 5
| 1
| 4
| 2
B Grubu:
Belçika-Polonya: 3-2
Ukrayna-Slovenya: 2-3
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-İtalya
| 4
| 4
| 0
| 12
|2-Belçika
| 5
| 4
| 1
| 11
|3-Polonya
| 4
| 3
| 1
| 10
|4-Slovenya
| 4
| 1
| 3
| 3
|5-Ukrayna
| 3
| 0
| 3
| 0
|6-Portekiz
| 4
| 0
| 4
| 0
C Grubu:
Azerbaycan-Estonya: 3-2
Hırvatistan-Macaristan: 3-0
|Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Hollanda
| 4
| 4
| 0
| 12
|2-Hırvatistan
| 5
| 3
| 2
| 10
|3-Azerbaycan
| 4
| 3
| 1
| 7
|4-Romanya
| 4
| 2
| 2
| 6
|5-Macaristan
| 4
| 1
| 3
| 3
|6-Estonya
| 5
| 0
| 5
| 1
D Grubu:
Rusya-İspanya: 3-0
Almanya-Belarus: 3-0
| Takımlar
| O
| G
| M
| P
|1-Almanya
| 5
| 5
| 0
| 14
|2-Rusya
| 4
| 3
| 1
| 10
|3-Slovakya
| 4
| 3
| 1
| 8
|4-İspanya
| 5
| 2
| 3
| 5
|5-Belarus
| 4
| 0
| 4
| 1
|6-İsviçre
| 4
| 0
| 4
| 1