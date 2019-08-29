Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara Arena
Hakemler: Koen Luts (Belçika
), Vladimir Oleynik (Rusya
) Bulgaristan
: Gergena Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova) Finlandiya
: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerragard, Alanko (Koskelo, Esko, Kylmaaho, Pihlajamaki, Czakan, Sievanen)
Setler: 25-14, 25-21, 25-19
Süre: 71 dakika (20, 25, 26)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 yendi.
Bulgaristan, bu galibiyetle son 16 turuna kalmayı başarırken Finlandiya organizasyona veda etti.