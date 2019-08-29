Haberler» Spor» Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara ArenaHakemler: Koen Luts (Belçika), Vladimir Oleynik (Rusya)Bulgaristan: Gergena Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova)Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerragard, Alanko (Koskelo, Esko, Kylmaaho,...

29.08.2019 18:42 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Koen Luts (Belçika), Vladimir Oleynik (Rusya)
Bulgaristan: Gergena Dimitrova, Todorova, Paskova, Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova (Zhana Todorova, Barakova)
Finlandiya: Kokkonen, Laakkonen, Korhonen, Karhu, Bjerragard, Alanko (Koskelo, Esko, Kylmaaho, Pihlajamaki, Czakan, Sievanen)
Setler: 25-14, 25-21, 25-19
Süre: 71 dakika (20, 25, 26)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu maçında Bulgaristan, Finlandiya'yı 3-0 yendi.
Bulgaristan, bu galibiyetle son 16 turuna kalmayı başarırken Finlandiya organizasyona veda etti.

Bulgaristan, Finlandiya, Belçika, Rusya, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
19:28   Balıkesirspor'da Altay maçı hazırlıkları
19:27   PFDK'dan Seri'ye 2 maç men cezası
19:27   Ricardo quaresma resmen kasımpaşa'da
19:26   Kasımpaşa Kulübü, Beşiktaş ile yollarını ayıran Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'yı kadrosuna...
19:20   Gençlerbirliği'nde Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
19:17   Dirar'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Kadıköy'ü bayram yerine..."
19:11   Galatasaray, kayseri'ye geldi