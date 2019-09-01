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Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: AnkaraHakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic)Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu,...

01.09.2019 18:32 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Ilaria Vagni (İtalya)
Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic)
Romanya: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu, Iancu, Tucmeanu, Ciucu, Baciu, Calota)
Setler: 25-20, 25-17, 25-23
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan, Romanya'yı 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.

Polonya, Romanya, Avrupa, İtalya, Spor

Kaynak: AA

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