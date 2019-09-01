Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara
Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya
), Ilaria Vagni (İtalya
)
Sırbistan: Blagojevic, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Bjelica (Silvija Popovic, Milenkovic, Pusic, Lazovic, Aleksic) Romanya
: Balintoni, Budai-Ungureanu, Onyejekwe, Buterez, Trica, Fales (Albu, Iancu, Tucmeanu, Ciucu, Baciu, Calota)
Setler: 25-20, 25-17, 25-23
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)
2019 Kadınlar Avrupa
Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Sırbistan, Romanya'yı 3-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.