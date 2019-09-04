Haberler» Spor» Haber

Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Salon: Ankara Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Blagojevic)Bulgaristan: Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova (Zhana...

04.09.2019 18:40 Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Salon: Ankara

Hakemler: Agnieszka Michlic (Polonya), Juraj Mokry (Slovakya)
Sırbistan: Busa, Veljkovic, Ognjenovic, Mihajlovic, Mina Popovic, Boskovic (Silvija Popovic, Blagojevic)
Bulgaristan: Vasileva, Nasya Dimitrova, Kitipova, Gergana Dimitrova, Mira Todorova, Paskova (Zhana Todorova, Karakasheva, Barakova)
Setler: 25-19, 25-18, 28-26
Süre: 77 dakika (24, 25, 28)
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Sırbistan, Bulgaristan'ı 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan günün ilk çeyrek final maçında Sırbistan ile Bulgaristan karşılaştı.
Bulgaristan'a set şansı tanımayan son Avrupa şampiyonu Sırbistan, yarı finale yükselen ilk takım oldu.
Son 16 turunda Hırvatistan'ı yenen Türkiye, saat 19.30'da çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Bulgaristan, Slovakya, Polonya, Ankara, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:54   Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu
00:39   Sadi Tekelioğlu: 'Uğurcan yurt dışına gidecek en pahalı oyuncu olacak'
00:11   50'nci balkan engel atlama şampiyonası, açılış töreniyle başladı
00:10   Galatasaray'da yeni transferler taraftarlarla buluştu (5)
00:04   Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
23:53   Konyaspor'da denizlispor mesaisi başladı
23:51   9 ülkeden 186 sporcu Tekirdağ'da