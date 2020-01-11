Haberler » Spor » Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri - Spor

Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-1 yendi.

11.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:42Voleybol: 2020 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 2020 CEV Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur ikinci maçında 'ı 3-1 yendi.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan ve 1 saat 40 dakika süren karşılaşmayı milliler, 25-19, 18-25, 25-20 ve 25-21'lik setlerle 3-1 kazandı.
İlk maçında Sırbistan'ı da aynı skorla yenen ay-yıldızlı takım, grubunda liderliğe yükseldi. Türkiye, Balkan Elemeleri'nin son maçında yarın Romanya ile TSİ 16.00'da karşılaşacak.
Milliler, bu maçı da kazanması halinde 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılmaya hak kazanacak. Grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

Bulgaristan, voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

22:10  Basketbol: Toplu sonuç - Spor
22:08  Michael Frey attı, Bayern Münih dağıldı! 7 gol... - Spor
21:58  Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi: "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyordum" - Spor
21:58  ING Basketbol Süper Ligi - Spor
21:54  TÜGVA Adana'dan karate şampiyonası - Spor
19:35  Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Spor
17:53  Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı - Spor
17:22  Ryan Babel'den deprem paylaşımı - Spor
16:28  Yetişkin film yıldızı Elle Brooke'tan Sheffield United'ın golcüsüne olay sözler - Spor
15:28  Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı! - Spor
11.01.2020 22:12:22