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Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri

18 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.

10.01.2020 22:40 | Son Güncelleme: 10.01.2020 22:40Voleybol: 2020 CEV Avrupa Şampiyonası Balkan Elemeleri
18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, 2020 CEV Şampiyonası Balkan Elemeleri 1. tur maçında Sırbistan'ı 3-1 yendi.
'ın başkenti Sofya'daki Hristo Botev Salonu'nda oynanan ve 1 saat 39 dakika süren karşılaşmayı 25-23, 20-25, 25-23 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kazanan milliler, elemelere galibiyetle başladı.
Balkan Elemeleri'nin diğer karşılaşmasında Bulgaristan, Romanya'yı 3-0 mağlup etti. Milliler, ikinci maçında organizasyona ev sahipliği yapan Bulgaristan ile yarın TSİ 18.00'de karşılaşacak.
Elemeleri ilk sırada tamamlayan ülke, 10-19 Temmuz tarihlerinde İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği 2020 CEV 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. İkinci sırada yer alan takım ise finallere gidebilmek için 2. turda mücadele edecek.

Bulgaristan, voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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