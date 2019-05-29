Türkiye Voleybol Federasyonu
tarafından Kocaeli
'de düzenlenen Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nın "küçükler" kategorisinde erkeklerde Galatasaray
, kızlarda Eczacıbaşı
şampiyonluğa ulaştı.
Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun "küçükler" kategorisinde çeşitli şehirlerden 64 takım mücadele etti.
Erkeklerde Galatasaray birinciliği elde ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyespor
ikinci, Ziraat Bankası
üçüncü oldu.
Kızlarda ise Eczacıbaşı şampiyonluğa ulaşırken, ikinci sırada yer alan VakıfBank'ı Galatasaray takip etti.
Dereceye giren takımların ödülleri, final müsabakalarının ardından törenle takdim edildi.
Bu yıl dördüncüsü organize edilen şampiyona, 8-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek "yıldız" kategorisi karşılaşmalarıyla devam edecek.
Galatasaray
, voleybol
, Türkiye
, Spor
Kaynak: AA